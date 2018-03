Heuer bekommt die Laufveranstaltung der Landeshauptstadt eine Frischzellenkur. Der bisherige E-Partyrun bekommt 2018 nicht nur einen neuen Namen, sondern auch eine neue Streckenführung.

„Laufsportevents haben Tradition in unserer Stadt. Vor rund 30 Jahren fand in Eisenstadt der erste Stadtlauf statt, aus dem sich dann vor einigen Jahren der Energy-Run und später der WIFI E-Partyrun entwickelt haben. 2018 gehen wir mit dem eisenSTADT-lauf neue Wege und konnten mit Uschi Bredlinger eine erfahrene Läuferin für die Organisation der Veranstaltung gewinnen“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner.

Am 5. Mai wird um 17 Uhr der Startschuss für den ersten Lauf erfolgen. Je nach Trainingszustand gibt es verschiedene Laufstrecken.

„Wir sind dabei stets bemüht, diese Veranstaltung so attraktiv wie möglich zu gestalten. Daher gibt es auch im Jahr 2018 ein paar Veränderungen“, so Uschi Bredlinger vom Laufteam Burgenland Eisenstadt.

So gibt es eine veränderte Streckenführung bei den Nachwuchsläufen; einen 3-Kilometer-Fun-Run, in dessen Rahmen ein Teambewerb stattfinden wird. Nebenbei wird es wieder den „Lauf der Helden“ über 7,5 Kilometer geben. Und natürlich den Eisenstadtlauf als Hauptlauf, der die Läuferinnen und Läufer an den schönsten Plätzen Eisenstadts vorbeiführt.

„Für die schnellsten Läuferinnen und Läufer winken natürlich attraktive Preise. Grundsätzlich sollen aber der Spaß – und damit unser Motto „beim Rennen kommen die Leut zusammen“ – nicht zu kurz kommen“, so Bredlinger.

Ab 17 Uhr geht es mit dem Knirpselauf los, um 17.15 und 17.30 Uhr starten die Nachwuchsläufe. Der Fun-Run beginnt um 17.45 Uhr und der Lauf der Helden startet um 18.20 Uhr.

Anmeldungen sind ab dem 23. März 2018 unter www.laufteam.at möglich.