Traditionell stark präsentierten sich die Läufer des SV St. Margarethen auch am Wochenende beim dritten Frühlings Crosslauf in Kaisersteinbruch, in deren Rahmen auch die burgenländischen Landesmeisterschaften ausgetragen wurden. Der SVM war mit drei Läufern am Start: Otmar Eisner, Andi Penias und Franz Weixelbaum bissen bei Schneeregen und teilweise sehr tiefem Boden die Zähne zusammen und absolvierten die 9,5 Kilometer lange Runde Strecke.

Um 15 Uhr fiel der Startschuss für den Hauptbewerb, gleich von Anfang an setzte sich Andreas Penias mit zwei Verfolgern an die Spitze, gleich dahinter folgte Routinier Franz Weixelbaum. Bereits nach zwei Kilometern verlor das Feld immer weiter den Anschluss zum spätberufenen Ausnahmeläufer Penias, Weixelbaum wurde in der Zwischenzeit von zwei weiteren Läufern überholt.

Mit Achtungsvorsprung konnte Andreas Penias einen Start-Ziel-Sieg erlaufen und sich zum Landesmeister küren, auch Weixelbaum drehte am Schluss noch einmal auf und überholte gleich drei Läufer, womit er auf die Podestplätze vorrückte. Auch für Otmar Eisner reichte die Leistung noch für einen Podestplatz in seiner Altersgruppe. Insgesamt holte der SVM somit zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze.