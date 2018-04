Hochform. Der Trausdorfer Andreas Penias (Mitte) lief in Berlin beim Halbmarathon neue persönliche Bestzeit und holte Platz fünf in der Altersgruppe M30 für seinen SV St. Margarethen. Am Start waren auch seine Teamkollegen Stefan Wartha (l.) und Franz Weixelbaum (r.).

| zVg