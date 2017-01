Am Silvestertag waren gleich drei Läufer des SV Sankt Margarethen - Sektion Laufsport wettkampfmäßig aktiv. Der Trausdorfer Andreas Penias startete über die fünf Kilometer lange Strecke beim Silvesterlauf in Zillingdorf, Otmar Eisner und Franz Weixelbaum liefen den Stundenlauf in Gols.

Andreas Penias, ebenfalls vom SV Sankt Margarethen, wurde in Zillindorf guter Vierter. | BVZ, zVg

Penias beendete das Laufjahr 2016 eindrucksvoll mit einer ausgezeichneten Leistung. In einem gut eingeteiltem Rennen, steigerte er sich nochmals in der letzten der fünf Runden. Nach fünf Kilometern lief er mit einer Zeit von 16:29 (neuer Vereinsrekord) ins Ziel. Das bedeutete den vierten Gesamtrang und Platz zwei in der Alterklasse M30 beim stark besetzten Wettkampf.

In Gols konnte Franz Weixelbaum mit einer sehr guten Leistung den Gesamtsieg holen. Die führenden Läufer, darunter Weixelbaum, starteten mit einem sehr hohen Tempo. Nur ein Läufer konnte dem Sankt Margarethener folgen und das Rennen offen halten. Nach einer Stunde war Weixelbaum 16.316 Meter gelaufen, so weit wie kein anderer Teilnehmer.

Der Zweitplatzierte hat 120 Meter weniger. Otmar Eisner erreichte mit guten 14.121 Metern den zehnten Gesamtrang.