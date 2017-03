Bei der österreichischen Staatsmeisterschaft im Halbmarathon gingen die drei schnellsten Läufer des SV Sankt Margarethen auf Rekordjagd.

Allen voran der schnellste Läufer, Andreas Penias. Er lief bei sehr guten Bedingungen ein Toprennen. Ihm gelang es, sich das Rennen perfekt einzuteilen und alle drei Runden nahezu gleich schnell zu laufen. Am Ende blieb die Uhr beim neuen Vereinsrekord von 1:13:10 Stunden stehen.

Franz Weixelbaum versuchte ein Experiment, das nicht so gut klappte. Nach drei Wochen Trainingslager in Kenia, fuhr er direkt nach Graz. Nach nur einer Nacht ging es dann an die Startlinie. Die erste Runde war noch zufriedenstellend, doch dann schlug die Müdigkeit voll zu. Weixelbaum konnte den Halbmarathon mit 1:19:01 Stunden beenden.

Für Stefan Wartha war es auch ein Rekordtag. Das Ziel seine bisherige Bestleistung auszulöschen ist ihm eindrucksvoll gelungen. Er wurde mit Fortdauer des Rennens nur minimal langsamer und kann nun 1:21:05 Stunden als seine persönliche Bestzeit anführen. Gemeinsam erreichte der SV Sankt Margarethen den tollen neunten Platz in der Mannschaftswertung.