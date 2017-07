Bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften gab es einen rot-goldenen Erfolg mit zu verzeichnen: Yvonne Zapfel startete beim Hürdenlauf über 110 Meter. „Im Vorlauf lag ich mit 13,98 bereits unter 14 Sekunden. Im Finale legte ich nochmals nach und holte mir so mit 13,92 Sekunden die Bronzemedaille“, so Zapfels Resümee. Ihre Erwartungen wurden damit erfüllt. Sie startet bereits wieder am 21. Juli in Wien bei einem Hürden-Meeting, wo sie den von ihr aufgestellten Landesrekord (13,88 Sekunden) nochmals verbessern will.