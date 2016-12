Interessierter Zuseher, oder mehr? Rolf Meixner, beim letzten Cupspiel gegen Draßburg auf der Tribüne. | zVg

Die Ära „Nach-Marzi“ hat im Georgi-Stadion begonnen. „Wir mussten neue Impulse setzen“, meinte Obmann Erwin Nemeth nach einer Besprechung mit Coach Hannes Marzi. Daraufhin einigte man sich laut Klubaussendung in einem „positiven und konstruktiven“ Gespräch auf die Auflösung des Vertrags.

Die UFC-Karten werden also kräftig durchgemischt. Sportchef Christian Breyer bestätigte, dass neben Milos Banjac, Jan Javorski, Stean Barisits und Patrick Mozelt nun auch das erst im Sommer verpflichtete Routinier-Trio Heli Prenner, Christoph Witamwas und Arnold Ernst weg sind.

„Die drei sind zuverlässige Top-Kerle. Aber in unserer Situation geht das nicht mehr“, spielt Breyer wohl auf die Finanzen an. Denn der Aderlass ist groß, sieben Spieler verlassen den Verein, der im Sommer als Titelkandidat gestartet war.

Neuer Trainer soll gute Aufbauarbeit leisten

Nun gilt es, mit 14 Punkten und auf Platz elf stehend zuerst einmal im Frühjahr einen Absturz in der Tabelle zu verhindern und sich dann in weiterer Folge mit einer offensichtlich stark veränderten Truppe zu konsolidieren. Keine leichte Aufgabe für den neuen Chefcoach, den der UFC am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) präsentierte – nach „kurzer, intensiver Suche“, wie auf Facebook publiziert wurde.

Bei den Spekulationen im Vorfeld galt übrigens auch als wahrscheinlich, dass Ex-Athletik-Coach Rolf Meixner wieder voll einsteigt – in welcher Funktion auch immer. „Wir haben eine gute Verbindung“, so Breyer. Das Team verspielte im Herbst 18 Punkte durch ein Absacken in der jeweils letzten halben Stunde. Der Meixner-Aufbauarbeit fehlte hier die Vollendung, die Ausdauer konnte nicht konserviert und abgerufen werden. Vielleicht jetzt wieder?

Hannes „Baldi“ Fasching war übrigens sei kein Thema, er bleibt Jugendtrainer. Dorthin zieht es auch Marzi zurück, der Nachwuchsleiter bleibt.