Bei den Österreichischen Meisterschaften der Mädchen, Kadettinnen und Schülerinnen war der URC Mörbisch stark vertreten. Insgesamt neun Ringerinnen aus dem Bezirk matchten sich dabei mit der nationalen Elite.

Besonders das erfolgreiche Duo Magdalena Hiebner und Sarah Halwax stand dabei im Rampenlicht und wurde auch vom Nationalteamcoach beobachtet — immerhin soll nächste Woche der Kader für die Schülerinnen und Kadettinnen EM entschieden werden, wo die beiden als heiße Anwärter gelten.

Ein leichtes Los hatten Halwax, Hiebner und Celina Lang dabei aber nicht gezogen, die 15-Jährigen mussten zum Teil gegen 19 bis 20-Jährige kämpfen. Natürlich hatten die Drei dabei oft das Nachsehen, insgesamt hinterließen die Drei aber einen guten Eindruck und hielten trotz junger Jahre stark dagegen.

Eine sehr gute Leistung zeigte die Tochter von Trainer Andreas Sommer, Chiara Toth. Sie konnte sowohl in der Mädchen- als auch in der Kadettinnenklasse an den Start und dabei einmal Silber und einmal Bronze erkämpfen. In der Teamwertung landete Mörbisch mit viermal Bronze und einmal Silber auf Rang zwei.