Nachdem die erfolgreiche Ära unter Langzeit-Trainer Thomas Gumatz mit Platz fünf einen positiven Abschluss gefunden hat, gibt ab sofort mit Josef Werdenich ein neuer Betreuer den Ton an der Oggauer Seitenlinie an und soll auf die Arbeit seines Vorgängers aufbauen.

„Seitdem klar war, dass wir einen neuen Trainer brauchen, war er von Anfang an unser Favorit. Er ist ein ähnlicher Trainertyp, der immer mit gutem Vorbild voraus geht und dadurch die Mannschaft motiviert“, begründet Obmann Walter Schneeberger die Entscheidung.

Zuvor war Werdenich unter anderem beim UFC Pama sowie in Breitenbrunn tätig. Hierbei war seine Zeit in Pama besonders erfolgreich, dort durfte er den Meistertitel in der 1. Klasse Nord 2015 samt Aufstieg bejubeln. Nun soll er in Oggau für Erfolg sorgen. „Er sieht großes Potenzial in der Mannschaft, deswegen sind wir froh, dass wir mit ihm in die neue Saison gehen können“, so Schneeberger.

Aktueller Kader genießt Vertrauen

Zudem hält der Verein an seiner Kaderpolitik fest, der eingespielte Stammkader wird wohl bis auf kleine Korrekturen auch nächstes Jahr in nahezu unveränderter Form bestehen bleiben. So soll weiterhin auf die verlässliche Abwehrreihe um Bastian Kucher und Matus Matejcik gesetzt werden, offensiv wird weiterhin Zsolt Böcskey, der gegen Saisonende immer stärker wurde, für die nötigen Treffer sorgen.

Nachdem die Rückrunde als drittbeste Mannschaft abgeschlossen wurde, ist Oggau bereits für einige Kontrahenten im Kreis der möglichen Aufstiegskandidaten. Zunächst gilt es jedoch, einen erfolgreichen Saisonstart zu erwischen. Bereits früh in dieser Saison darf sich der neue Trainer beweisen: Nach dem ersten Vorbereitungsspiel gegen Oslip, das mit 2:3 verloren ging, wird noch gegen Breitenbrunn getestet, ehe mit dem Pflichtspielauftakt im BFV-Cup gegen Gols eine reizvolle Aufgabe folgt.