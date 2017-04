Als sich die Siegendorfer in der Winterpause tüchtig verstärkten, sprach man noch davon, für die Saison 2017/18 eine Mannschaft zu formen, die in der nächsten Spielzeit voll angreifen wird. Doch geht sich das Husarenstück schon in zwei Monaten aus? Der ehemals elf Punkte große Rückstand auf Leader Wallern ist auf deren sechs geschrumpft.

„Wir spielen sowohl in Wallern als auch in Andau, Gols empfängt man daheim. „Wenn wir alle drei schlagen, müssen wir nachdenken“, grinst ASV-Sektionsleiter Harald Mayer. „Wir spielen ohne Druck“, so Trainer Michael Porics. „Das tut der Mannschaft gut.“ Rollt man eventuell das Feld von hinten auf? Die Siegendorfer haben einen qualitativ starken und breiten Kader, da lassen sich Ausfälle leicht(er) verkraften.

Herbstmeister Wallern steht unter Zugzwang

Anders die Situation in Wallern – Coach Bernhard Rainprecht muss wöchentlich die Trickkiste auspacken. Dazu gehört eben, Spieler auf verschiedenen Positionen einsetzen, Youngsters Chancen geben und die Gegner akribisch beobachten. Der Taktik-Fuchs kennt wohl jedes Team der Liga in- und auswendig und kann sein Team perfekt vorbereiten.

Die Golser können momentan ihre Ausfälle gut kompensieren. Trainer Thomas Schneider hat sein Team nach der 1:6-Pleite in Andau wieder aufgerichtet. Scheinbar muss man nicht zwingend gut spielen, um zu gewinnen. Der Pflichtsieg gegen Tadten war ein hartes Stück Arbeit. Die Andauer sind als Aufsteiger die Sensationsmannschaft schlechthin. Von einem nochmaligen Aufstieg will Trainer Christoph Tischler aber nicht reden. „Wir denken von einer Partie zur nächsten“, so der Erfolgscoach.

Bleibt noch Winden, das sich mit einer Minimal-Truppe herangeschlichen hat. Man liegt „nur“ sieben Punkte hinter Wallern.