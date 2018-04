Bei der Princess Sofia Trophy vor Palma de Mallorca waren an den vergangenen Tagen auch Teams aus Österreich mit dabei. Unter den vielen Top-Paarungen mischten die heimischen Vertreter das Spitzenfeld gehörig durcheinander, vor allem Thomas Zajac, gemeinsam mit Babara Matz als Vorschoterin, zeigten beim stark besetzten Event ihr Können und schafften sogar den Einzug ins Medal Race.

Bei drehenden Winden zwischen null und zwölf Knoten nahmen die zehn besten Nacra 17-Boote am Samstag das Medal Race in Angriff. Thomas Zajac und Barbara Matz landeten nach einem guten Start auf Rang sieben. Mit nur vier Punkten Rückstand auf eine Top Fünf-Platzierung, beendete das OeSV-Duo die stark besetzte Princess Sofia Trophy schlussendlich auf Rang acht.

„Wir sind gut weggekommen, dann aber bisschen in der Mitte hängengeblieben. Wir haben probiert mit den Shifts mitzufahren, diese Taktik ist letztlich nicht so aufgegangen,“ analysiert Steuermann Zajac.

„Es war sicherlich eine sehr erfreuliche Woche“

Er zeigt sich mit dem Verlauf der Regatta durchaus zufrieden: „Grundsätzlich war es eine sehr erfreuliche Woche für uns. Nachdem ich vor dem Auftakt krank gewesen bin, hatten wir keine Vorbereitung und sind nur schwer in die Gänge gekommen. Je länger die Regatta gedauert hat, desto stärker sind wir geworden und konnten schlussendlich in der Goldflotte konstant vorne mitfahren. Uns sind einige Dinge, die wir neu ausprobiert haben, gut aufgegangen und am wichtigsten ist, dass der Speed passt.“

Das 49erFX-Duo Tanja Frank und Lorena Abicht hat trotz solider Leistungen den Einzug ins Medal Race mit dem 13. End-rang verpasst. Mit Platz sechs in der zweiten Wettfahrt des Tages gelang dem Team zum Abschluss noch eine Top-Ten-Platzierung.

Thomas Zajac und Barbara Matz traten am Sonntag bereits die Heimreise nach Österreich an und werden übernächstes Woche schon nach Frankreich übersiedeln, wo sich die heimischen Segler auf den Weltcup vor Hyeres (23.-29. April) vorbereiten. Zum Jahres-Auftakt holte das Nacra 17-Duo beim Weltcup vor Miami Bronze. Die Form und die Richtung der Beiden passt jedenfalls bislang.