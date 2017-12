Das Wochenende rund um den 29. April 2018 steht in Mörbisch am Neusiedler See ganz im Zeichen des Rad- und Laufsports. Am Samstag (28. April) finden das Einzel- und Paarzeitfahren statt, ebenso der Mörbischer Lauftag.

Von Kindern bis zu Hobbyläufern können sich alle über verschiedenste Distanzen bis zum Halbmarathon gegeneinander messen. Und am Sonntag, den 29. April 2018, kommt es mit Start und Ziel in Mörbisch mitten im Unesco-Weltkulturerbe zum Showdown auf zwei Rädern.

Der Radmarathon, Auftaktveranstaltung der österreichweiten Aus-tria Top Tour-Serie, weist rund um den Neusiedler See eine Distanz von 125 Kilometer mit 600 Höhenmetern auf – beachtlich.

Neu ist heuer aber der Veranstalter/Organisator des Events. Kurt Zeilinger, der die Veranstaltung aufgebaut hat, übergibt das Organisations-Zepter an Johannes Hessenberger vom HILL Racing Team. Er hat auch mit Ex-Profi René Haselbacher (der ihn in sportlichen Belangen unterstützen wird) und Top-Winzer Leo Hillinger zwei Prominente mit an Bord geholt.

Voranmeldung ist bis Ende Dezember billiger

„Die Herausforderung hat mich sofort gereizt, das Organisieren liegt mir im Blut. Ich will den Radmarathon sukzessive noch attraktiver für die breite Masse gestalten und vor allem in Richtung Sicherheit einen starken Fokus legen“, sagte Hessenberger.

Als erste Maßnahme wollen Hessenberger und Co. in nächster Zeit daran arbeiten, Familienangehörigen und Genussradlern eine verkürzte Strecke anzubieten. „Eine Neuerung, die uns sehr am Herzen liegt. Es wird eine kürzere Strecke inklusive Bootsüberfahrt auf dem Neusiedler See geben – ein Service für alle Teilnehmer und Zuschauer“, so Hessenberger weiter.

Ein besonderes Zuckerl gibt es auch für diejenigen, die sich schnell entscheiden und noch vor dem Jahreswechsel anmelden. Denn dann kann man sich um den verbilligten Preis von 49 Euro voranmelden. Danach steigt die Gebühr auf 59 Euro und zehn Tage vor der Veranstaltung auf 74 Euro. „Die verbilligte Early Bird-Gebühr wäre doch ein tolles verspätetes Weihnachtsgeschenk…“