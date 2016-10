Am Wochenende zog es wieder einmal die Surfer-Elite an den Neusiedlersee. Gesurft wurde nicht wie geplant in Breitenbrunn, wetterbedingt entschieden sich die Veranstalter, nach Podersdorf auszuweichen.

Lokalmatador beim Rider4Rider souverän

Kite-Surfer Michael „Mike“ Schitzhofer war wieder in Topform. Er holte sich beim „Rider4Rider“-Event den dritten Platz. Dabei legte er einen ansehnlichen Freestyle-Part hin, hatte aber auch seine Probleme.

Das Wetter war am gesamten Wettkampfwochenende nicht nach Wunsch, am Donnerstag fielen die Temperaturen zeitweise unter zehn Grad und das bei starkem Wind. Vor allem die Kicker und Slider waren für das Kite-Surf-Talent aus dem Eisenstädter Bezirk eine Herausforderung. Siegreich ging in Podersdorf Mike Mayer aus dem Wasser, ansonsten konnte nur Mitveranstalter Sandro Haubenwallner aus Breitenbrunn einen besseren Bewerb als Schitzhofer zeigen.