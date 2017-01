Aufgrund ihrer tollen Leistungen vom Vorjahr wurde die Sportlerin des URC Seefestspiele Mörbisch, Magdalena Hiebner zum Internationalen Turnier ins französische Le Creusot entsandt.

Sieben Nationen – Deutschland, Italien, Spanien, Schweden, Polen, Frankreich und Österreich – nahmen an diesem Turnier teil. Aus österreichischer Sicht kämpften vier Mädchen um die Medaillen.

Betreut wurde das Team von Bundestrainer Ernst Benedikt aus Tirol. Das Turnier sollte als Test- beziehungsweise Überprüfungsturnier dienen und Aufschlüsse über den aktuellen Leistungsstand der Kaderringerinnen geben, bevor es zu den großen internationalen Turnieren geht.

Sehr erfreulich war das Abschneiden der jüngsten Sportlerin, Magdalena Hiebner vom URC Seefestspiele Mörbisch, welche sich souverän Gold holen konnte. „Magdalena konnte alle ihre Gegnerinnen klar besiegen. Die junge Burgenländerin ist für ihr Alter körperlich weit entwickelt und war dadurch den anderen Ringerinnen aus Frankreich überlegen. Positiv war ihre Einstellung zum Wettkampf und ihre unbekümmerte Art und Weise zu kämpfen. Dieses Jahr ist es für sie wichtig, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. Sie muss sich weiter entwickeln und ihr technisches Repertoire erweitern. Im Speziellen muss Handwerkszeug angelegt werden, um in den kommenden Kadettenjahren möglichst schnell an das internationale Niveau herangeführt zu werden. Gratulation zu diesem tollen Erfolg in Frankreich“, so der zufriedene Bundestrainer Benedikt Ernst.

Auch von ihrem Verein gab es nur Lob: „Wir freuen uns sehr über diesen großartigen Erfolg von Magdalena und das bei ihrem ersten Antreten für den ÖRSV. Sie ist eine sehr ehrgeizige und zielstrebigen Sportlerin, die in ihrer Karriere mit gezieltem Training noch viel erreichen kann“, erklärte ihr Trainer Thomas Dravits.

Ihre Mannschaftskollegin aus Mörbisch, Sarah Halwax, war aus schulischen Gründen verhindert.