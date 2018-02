Da viele Nationen das Internationale Flatz-Turnier in Wolfurt, Vorarlberg, als interne Qualifikation für die Europa- und Weltmeisterschaft nutzen, war die Konkurrenz für die burgenländischen Ringerinnen entsprechend stark. Insgesamt nahmen 188 Sportler aus 33 Vereinen und 16 Nationen teil. Sarah Halwax, Celina Lang und Magdalena Hiebner vertraten den Union Ringer Club (URC) Mörbisch trotz des hohen Niveaus souverän.

Vor allem Sarah Halwax konnte im hochkarätigen Starterfeld aufzeigen und mit starken Leistungen letztlich sogar den fünften Platz erkämpfen. In ihrer Gewichstklasse (bis 49 Kilogramm) besiegte sie in der ersten Runde die Deutsche Natalie Berger in der dritten Minute auf der Schulter. In der Folgerunde hatte sie aber gegen Maren Vornberger, ebenfalls aus Deutschland, das Nachsehen. Sie musste sich nach Punkten geschlagen geben und holte letztlich den fünften Platz.

Magdalena Hiebner musste sich in der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm einer französischen Ringerin geschlagen geben. Ein hartes Los zog Celina Lang (bis 61 Kilogramm), die in Runde eins gegen die spätere Silbermedaillen-Gewinnerin aus Ungarn ausschied.

„Um sich sportlich weiter entwickeln zu können, brauchen die Mädels auch solche starken Wettkämpfe“, so der sportliche Leiter des URC Mörbisch, Thomas Dravits, optimistisch.