Eigentlich hätte an diesem Tag im Rahmen der Generalversammlung der neue Vorstand des SC Eisenstadt gewählt werden sollen. Aus der Generalversammlung wurde letztlich ein Infoabend, bei dem SC Eisenstadt 1907-Obmann Hans Kusolits über die Zukunft des Vereins sprach. An der Vereinsspitze soll künftig Paul Scharner das Ruder führen.

Dieser soll Ende Jänner (Termin ist noch offen) - da soll dann die Generalversammlung stattfinden - das Amt von Kusolits übernehmen. Wichtig sei dem künftigen Vereinsboss der Nachwuchs. „80 Prozent des Budgets werden für den Nachwuchs aufgewendet, der Rest für die Kampfmannschaft“, so Scharner.

Und diese soll auch ab Sommer am Spielbetrieb der 2. Klasse Nord teilnehmen. „Wir haben jetzt genug Zeit und werden diese nutzen, um auch in der kommenden Saison an der Meisterschaft teilzunehmen“, meint Kusolits. Weiters sollen im Vorstand auch mehrere Frauen mitwirken. „Wir haben schon einige Kandidatinnen. Genaues wird dann aber bei der Generalversammlung im Jänner verkündet.“ Da will dann auch der Paul Scharner sein konkretes Konzept vorstellen.