Am Wochenende kämpften die Athleten der Eisenstädter Schwimm-Vereine in Graz gegen die nationalen und internationalen Spitzensportler an. Die Eisenstädter Schwimm Union (ESU) war mit elf Teammitgliedern angereist, der Union Schwimm Club Eisenstadt (USCE) schickte eine siebenköpfige Delegation an den Start. Erfolge für die Landeshauptstadt blieben dabei freilich nicht aus.

Teamgeist. Die Eisenstädter Schwimm Union (ESU) mit Trainer Sebastian Stoss räumte beim ATUS Cup mehrmals Edelmetall ab. | BVZ, zVg

Bei der ESU holte etwa Martha Felkel (Jahrgang 2007/2008) in den Bewerben 50, 100 und 200 Meter Brust den ersten Platz. Über 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil krönte sie sich mit Silber. Im Bewerb 200 Meter Rücken durfte sie sich über Bronze freuen.

Teamkollegin Anastasia Barcal konnte den dritten Platz über 800 Meter Freistil im Jahrgang 2005/2006 erschwimmen. Die dritte Medaillenträgerin Sina Renner, ebenfalls Jahrgang 2005/2006, brillierte mit einer hervorragenden Zeit über 400 Meter Lagen und konnte sich die Bronzemedaille sichern. Über 200 Meter Freistil erschwamm sie zudem einen Landesrekord mit einer Zeit von 2:20,18 Minuten.

Toller neuer Rekord für Benjamin Schalling

Bei den Herren konnte Max Schubert (Jahrgang 2006/2007) wie gewohnt überzeugen, den Bewerb über 100 Meter Rücken entschied er für sich, über 100 und 400 Meter Freistil erzielte er Silber. Über 200 Meter Rücken, 800 Meter Freistil und 50 Meter Rücken legte er noch jeweils Bronze drauf. Teamkollege Alexander Szekely erschwamm zwei Landesrekorde, jeweils über 800 Meter Freistil, wo er auch den dritten Platz erzielte. Über 1500 Meter Freistil holte er den zweiten Platz.

Der Union Schwimm Club Eisenstadt durfte unterdessen mit Benjamin Schalling jubeln: Er konnte die Jugend-Landesrekorde über 50 und 100 Meter Freistil verbessern, wobei jener über 50 Meter bereits seit 1988 bestand.

Nathalie Parsch errang den zweiten Platz in ihrer Altersklasse über 800 Meter Freistil-Strecke. Auch ihre Teamkollegin Simona Hanzlikova schwamm zu Bronze über 1500 Meter Freistil. Auch Raphael Schweiger durfte über 200 Meter Schmetterling als Drittplatzierter vom Stockerl strahlen.