20 Vereine aus vier Nationen schwammen in dem prestigeträchtigen Wettkampf in Wiener Neustadt um die Medaillen. Dabei standen die Schwimmerinnen und Schwimmer der Eisenstädter Schwimmunion (ESU) sowie des Union Schwimmclubs Eisenstadt wieder im Rampenlicht.

Dietmar Stockinger (ESU) holte sich dabei den Titel in der Allgemeinen Klasse über 100 Meter Freistil in 51,33 Sekunden sowie über 100 Meter Schmetterling in 57,06 Sekunden.

Fett fiel die Ausbeute des USCE aus: Sieben Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen ergaben den tollen dritten Platz in der Medaillenwertung für die Landeshauptstädter.

Die Medaillengewinner Leona und Elena Kainz, Sebastian Eiszner, Hannes Oberhauser (vorne, v.l.), Nachwuchstrainerin Lara Jäger und Jessica Oberhauser (hinten, v.l.) vom Union Schwimmclub Eisenstadt. Foto: BVZ | BVZ

Bei den Mädchen der Schülerklasse 2 führte kein Weg an Elena Kainz vorbei: Sie holte sich gleich unglaubliche fünf Goldmedaillen. Ihre jüngere Schwester Leona schaffte eine Silbermedaille. Hannes Oberhauser gewann bei den Burschen in der Schülerklasse 2 einmal Gold, zweimal Silber und eine Bronzemedaille. Seine Schwester Jessica ließ mit einmal Silber und einmal Bronze in der allgemeinen Klasse aufhorchen.

Sebastian Eiszner bewies erneut sein Talent in der Schülerklasse 3 mit einer Silbernen , sowie zwei dritten Plätzen.

Anika Markl erreichte eine Bronzemedaille bei den Schülern 2 weiblich.

Weitere Top-Ten-Ergebnisse sowie persönliche Bestleistungen lieferten auch Chiara und Joy Diewald, Robin Jäger, Florian Schumich und Valerie Mad ab. Auch Nathalie Parsch holte am Samstag noch schnell eine Goldmedaille, um dann am Sonntag den Badeanzug gegen das elegante Kleid zu tauschen und sich von Landeshauptmann Hans Niessl für ihren Österreichischen Meister-Titel 2016 ehren zu lassen.

Parsch und Schalling wurden ausgezeichnet

Im Kulturzentrum Eisenstadt fand in festlichem Rahmen die diesjährige burgenländische Sportlerehrung statt. Landeshauptmann Hans Niessl und sein Stellvertreter Johann Tschürtz ehrten die besten Sportlerinnen und Sportler des Landes – so auch zwei Goldfische des Union Schwimmclub Eisenstadt (USCE).

Nathalie Parsch wurde für ihren Meistertitel über 800 Meter Freistil auf der Kurzbahn in der Aqua Nova im März 2016 geehrt. Benjamin Schalling erreichte beim selben Wettbewerb Gold über 200 Meter Rücken, 200 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil.