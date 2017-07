Die Boote mussten zwar etwas länger an Land bleiben, aber schließlich gingen die Regatten am Neusiedler See im Rahmen der österreichischen Segel-Bundesliga erfolgreich über die Bühne.

Zajac und Co. nach Tag eins die besten Heimischen

Bereits am ersten Tag lernten die Segler dabei alle Seiten des größten Steppensees Mitteleuropas kennen – von der Flaute bis hin zu Windspitzen mit zwölf Knoten. Das Glück war anfangs aber nicht auf Seiten des Heim-Teams vom Yachtclub Breitenbrunn (YCBb), nach den ersten drei Wettfahrten lag man trotz zwei dritten und einem fünften Platz nur auf dem zehnten Rang.

Bestes burgenländisches Team war nach dem ersten Tag am Wasser der Burgenländische Yachtclub (BYC) mit Olympia-Dritten Thomas Zajac an Bord als Sechste. Sie konnten die erste Wettfahrt für sich entscheiden.

Teamgeist. Die Seglerinnen und Segler von Präsident Christian Müller-Uri und das gesamte Team des YCBb wurden heuer von Seiten der Bundesliga für sportliche und organisatorische Leistungen gelobt. | BVZ

Auch die kommenden Tage lief es für die Heimmannschaft nicht viel besser, man stagnierte auf Platz zehn. Der BYC konnte dagegen an den letzten beiden Tagen einen Sprung von Platz sechs auf zwei machen: „In Summe sind wir gut gesegelt, waren immer ganz vorne dabei, bis auf die letzte Wettfahrt, in der wir Zweiter wurden. Die Gewitterfront machte uns ebenfalls einen Strich durch die Rechnung, da wir bei Abbruch der Wettfahrt in Führung lagen, aber so geht es vielen,“ resümierte Thomas Zajac. Der dritte burgenländische Klub, der Union Yachtclub Neusiedlersee, beendete die Regatta auf dem elften Platz.

Ungewisse Zukunft wegen Pachtvertrag

Wie das Lindenstadion in der Vergangenheit und der UTC-Tennisplatz im Schlosspark in den nächsten Jahren ist auch der Yachtclub Breitenbrunn durch den 2018 auslaufenden Pachtvertrag mit der Esterházy Betriebe Gmbh existenziell bedroht: Den Plänen der Eigentümer nach soll die Fläche des Yachtclubs auf ein Drittel zusammengeschrumpft werden, die so frei werdende Fläche soll einem Hotel weichen.

YCBb-Präsident Christian Uri-Müller betonte bei der Eröffnung des Events am Neusiedler See, dass diese Entwicklung der Sargnagel für die Nachwuchsarbeit wäre und auch ein Ende der Bundesliga in Breitenbrunn bedeuten würde.