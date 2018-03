Spitze. Mit insgesamt 63 Tänzerinnen gingen die Union Eisenstadt Turnen Dancers (UET Dancers) beim Austrian Dance Cup in Bad Ischl an den Start. Die 40 dargebotenen Choreografien wurden mit elf goldenen, fünf silbernen und sieben bronzenen Medaillen belohnt. Neun Tanzbeiträge erreichten außerdem die Qualifikation zum Dance World Cup, daher werden 17 Tänzerinnen der UET Dancers Österreich beim Finale in Barcelona vertreten. Foto: zVg

| zVg