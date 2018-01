Bereits zum dritten Mal trug der SV St. Margarethen die Vereinsmeisterschaft im Rahmen des Silvesterlaufes in Siegendorf aus und war mit insgesamt 16 Läufern am Start.

Den Beginn machte Johannes Zachs über die 600 Meter, die er auch mit Bravour bewältigte. Danach stand Alexander Köller beim Schülerlauf am Start. Sein flottes Tempo wurde am Ende mit Platz zwei in der U16 Wertung belohnt.

Der SV St. Margarethen schlug sich beim Silvesterlauf in Siegendorfwacker. Auch die Vereinsmeisterschaften wurden dort ausgetragen. Franz Weixelbaum, Andreas Penias und Stefan Wartha (v.l.) holten sich den Sieg im Teambewerb. | BVZ

Ganz vorne mit dabei war einmal mehr Ausnahmetalent Andreas Penias: Der Topläufer des SVM spulte die vier Runden gleichmäßig mit einem sehr hohen Tempo ab und musste sich nur um neun Sekunden dem späteren Sieger geschlagen geben. Den alten Streckenrekord unterbot Penias dennoch um satte 25 Sekunden, auch da das Wetter dieses Jahr wesentlich günstiger für ein Laufevent war. Damit gelang ihm natürlich auch die Verteidigung des Vereinsmeistertitels.

Gemeinsam mit Stefan Wartha und Franz Weixelbaum holte er noch dazu mit neuem Rekord von 59:35 Minuten den Sieg im Teambewerb. Für Wartha lief die letzte Woche nicht ideal und so musste er ein wenig langsamer laufen, trotzdem gab es noch Platz drei in seiner Altersklasse. Franz Weixelbaum lief den Lauf mitten aus einem anstrengenden Grundlagenausdauerblock im Training und war mit Platz sechs mehr als zufrieden.

„Triathlet“ Martin Miehl lieferte sich lange ein gutes Duell um den internen Sieg in der M40-Vereinswertung gegen Langstreckenläufer Otmar Eisner. Nach zwei Runden konnte er seinen Verfolger abschütteln und sich den Sieg holen.

Erwin Handl holte auch dieses Mal wieder den dritten Platz und krönte sich zusätzlich zum Vereinsmeister in dieser Klasse. Auch Paul Schuster wurde mit seiner guten Leistung und einer guten Renneinteilung mit einem Podestplatz in der Klasse U20 belohnt. Martin Salber war das erste Mal gemeinsam mit dem SVM am Start und konnte sich gleich über den dritten Platz in der M40-Wertung der Vereinsmeisterschaft freuen.

Ausnahmeläufer Andreas Penias kam zuvor erst beim Silvesterlauf am Wiener Ring auf den unglaublichen sechsten Platz. In seiner Altersklasse, bei den Herren ab 30 Jahren, reichte seine Zeit sogar für den zweiten Platz — im Schnitt lief er dabei 19 km/h.