Am Silvestertag wurden in Gols wieder die Laufschuhe geschnürt, um bei recht angenehmen Bedingungen die Strecke in Angriff zu nehmen. Die Temperaturen, verhältnismäßig weit über dem Gefrierpunkt, waren eine gute Unterstützung, um erfolgreich die Runden drehen zu können und persönliche Top-Zeiten zu erreichen.

Beim Laufevent mit dabei waren auch Läufer vom SV St. Magarethen – Franz Weixelbaum und Ottmar Eisner. Beiden Athleten blieb ein Stockerlplatz verwehrt, Weixelbaum schrammte knapp am Podest vorbei und wurde Vierter. Eisner musste sich mit Platz neun begnügen. Bei den Herren siegte Johannes Heindl, bei den Damen Ivett Nagy.