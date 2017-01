Am Wochenende ging erstmals das Winterevent des Vienna City Marathons über die Bühne. Beim ersten von drei Läufen konnten die Läufer aus dem Bezirk ein Spitzenergebnis erarbeiten.

Dem Tagessieg des Franzosen Pierrick Mialle konnten die Läufer des SVM zwar nichts entgegenhalten — der Athlet der VIC Runners zog dem restlichen Spitzenfeld um über vier Minuten davon — mit Franz Weixelbaum dürfen St. Margarethener aber dennoch jubeln. Der in der Klasse ab 35 Jahren gestartete Ausnahmeläufer lief mit einer Zeit von knapp über einer Stunde und zwanzig Minuten auf den dritten Platz im Gesamtklassement. In seiner Altersklasse reichte die Spitzenzeit beim Halbmarathon sogar für den zweiten Platz.

Als zweiter Läufer des SV St. Margarethen war Harald Welz am Start in Wien. Er ging beim Großevent im Bewerb über 14 Kilometer an den Start. Dabei konnte er zwei fast zeitgleiche Runden laufen und sich seine Kraft perfekt einteilen. Insgesamt erlief Welz mit knapp unter 1:05 Stunden den 34. Platz, in der Altersklasse ergab die Zeit den hervorragenden vierten Platz.

Franz Weixelbaums Vorbereitung auf den London Marathon läuft damit denkbar gut.