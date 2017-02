Am Wochenende folgten über 30 Starter und mindestens noch einmal so viele Fans der Einladung des Österreichischen Touristen Klub Eisenstadt (ÖTK Eisenstadt) zur Stadtskimeisterschaft in St. Corona am Wechsel.

Groß war die Aufregung bei den Kleinen, während bei den Erwachsenen eher der Spaß im Vordergrund stand – schließlich war durch die Auswertung alles offen: Denn Stadtskimeister in der Erwachsenenklasse wurden nicht der und die Schnellste, sondern jener Läufer, der in seiner Zeit dem Mittelwert aus allen gefahrenen Zeiten am nächsten kam. Gewertet wurde dabei jeweils der bessere von zwei Durchgängen auf dem Riesentorlaufkurs auf etwa 900 Höhenmetern.

„Das Rennen war besonders schwierig“, resümierte schließlich ein Teilnehmer schmunzelnd, „denn du musstest nicht nur ordentlich fahren, sondern gleichzeitig auch rechnen, um der Durchschnittszeit am nächsten zu kommen.“

Am besten gerechnet hatte demnach bei den Damen Silvia Krizsanics, bei den Herren Karl Krizsanits: Die beiden durften sich über den von Bürgermeister Thomas Steiner und Gemeinderat Hans Skarits überreichten Siegerpokal und den Titel „Eisenstädter Stadtskimeister“ freuen.

Schließlich gab es jedoch auch noch einen Preis für die Tagesschnellsten: Bei den Damen holte sich Brigitte Krizsanits den begehrten großen Pokal, in der Herrenklasse ging er an Heinz Manninger.

Am Abend stieß man beim Apres-Ski im Cebu noch auf die neuen Stadtmeister an.