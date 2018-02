Zwei Weltcup-Bewerbe, zwei Podestplätze. Den Beginn des neuen Segel-Jahres hätte sich Tanja Frank (Union Yachtclub Neusiedlersee) wohl ähnlich gewünscht, wie er letztendlich verlief. Beim Start in Japan (im Oktober) segelte die Olympia-Dritte von Rio 2016 gemeinsam mit ihrer Kollegin Lorena Abicht auf Rang zwei. Auch beim zweiten Event in Miami landete das 49erFX-Duo auf einem Top-Platz. Rang drei bedeutete nicht nur den nächsten Stockerlplatz, sondern einen Top-Start in das Jahr 2018.

„Wir haben uns mittlerweile gefestigt“

Und für Tanja Frank noch einiges mehr: „Wir waren im letzten Jahr nicht immer konstant, jetzt haben wir uns schon sehr gut eingespielt und das Ergebnis ist eben, dass wir vorne mitsegeln können. Wir haben uns gefestigt und die Leistungen und Resultate sind schon cool.“ Ausruhen auf den Erfolgen wird sich das Gespann aber keineswegs, man hat nämlich noch viel vor. Seit Sonntag trainieren Frank und Abicht in Portugal.

Der nächste Regatta-Stopp ist dann Ende März, wenn vor Palma de Mallorca die Trofeo Princesa Sofia am Programm steht. Der Weltcup macht im April in Frankreich (Hyères) wieder Station. „Danach steht der Saison-Höhepunkt im Fokus“, erklärt Frank. Und das ist die WM im August, die heuer in Aarhus (Dänemark) ausgetragen wird.