Der Osliper David Pichler ist bereits seit der letzen November-Woche in Israel im Einsatz. Am Wochenende beendete er den ersten Stopp der Future Tour mit einer Niederlage im Viertelfinale.

In der ersten Runde hatte er noch den Israeli Alon Elia in einem Match über drei Sätze aus dem Bewerb geworfen. Im Viertelfinale war für ihn jedoch Endstation, sein Gegenüber Yannick Mertens und er lieferten sich ein spannendes Duell, letztlich ging der dritte Satz jedoch an den Belgier. Ein kleiner Trost für Pichler: Mertens ging beim ersten Future Tour-Stopp in Israel als Sieger vom Platz.

Auch im Doppel wurde Pichler nur durch die späteren Turniersieger, das Duo Verbeek/Lemble geschlagen.

Endstation im Viertelfinale

Der Osliper und sein Partner Jonas Luetjen aus Deutschland konnten ihr erstes Match sogar ohne Punkteverlust für sich entscheiden, ebenfalls im Viertelfinale war dann aber gegen die späteren Gewinner Endstation.

Auch diese Woche ist das Osliper Ausnahmetalent noch in Israel im Einsatz. Dort startete er erstmals mit österreichischem Partner in den Bewerb, an seiner Seite spielte der 25-jährige Wiener Christian Neuchrist. Als Doppel haben sie bereits ihr Viertelfinal-Ticket in der Tasche.