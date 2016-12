Als verfrühtes Weihnachtsgeschenk holte sich der Osliper David Pichler selbst seinen zweiten Doppel-Sieg bei der Future-Tour in Folge. Nachdem er bereits in der Vorwoche mit Daniel Neuchrist bei der Future-Tour einen Sieg einfahren konnte, hat Pichler auch diese Woche in Israel mit portugiesischem Partner den Bewerb für sich entschieden.

Während der 20-Jährige im Einzel bereits nach Runde eins seine Sachen packen musste, konnte er sich mit Bernardo Saraiva durchsetzen: In Runde eins legten die beiden einen trockenen Sieg in zwei Sätzen hin, im Viertelfinale eliminierten sie ihre israelischen Kontrahenten beim Heimevent. Im Halbfinale wurde es erstmals knapp für Pichler und seinen Partner, im Match-Tiebreak konnten sich die beiden aber mit 10:7 durchsetzen. Im Finale holten sie sich schließlich den Sieg durch ein glückliches Walkover.

Der Eisenstädter Michael Frank spielte unterdessen bei der Orange Bowl in Florida, einem der größten Nachwuchs-Turniere der Welt. Von den vier Quali-Matches konnte er drei für sich entscheiden. In der Runde der besten 256 Spieler setzte er sich gegen Maxime Mareschal-Hay in drei Sätzen durch, in der Runde der besten 128 musste er dagegen eine 3:6, 3:6-Niederlage gegen den Argentinier Santiago de la Fuente einstecken. Sein Kontrahent war übrigens der spätere Sieger …

Beim Vorbereitungsturnier in Casely setzte sich Frank gegen starke Konkurrenz durch, hatte teils mehrere Spiele am Tag zu absolvieren und durfte sich über eine herausragende Leistung und den Turniersieg freuen.