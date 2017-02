Wolfgang Reiterer kennt man, das steht außer Frage. In seinem eigenen Fitenss-Studio, dem „Sportnahrung Athletics“, bringt er regelmäßig dutzende Menschen zum Schwitzen.

Er selbst feierte in der Vergangenheit auch zahlreiche Erfolge in verschiedenen Sportarten, darunter dreimal Staats- und zwölfmal Landesmeister im Boxen, im Bobfahren und in der Leichtathletik. Zudem ist er auch als Fitness-Coach aktiv und betreut zahlreiche Athleten.

„Mein großer Traum heißt Olympia“

Doch jetzt erfüllte er sich einen großen Wunsch – mit der erfolgreichen Absolvierung der A-Lizenz-Ausbildung. Damit besitzt er als einziger Österreicher diese Qualifikation.

Der Eisenstädter machte die Ausbildung zur A-Lizenz in Deutschland. Zu seiner Intention, diese zu absolvieren, sagt er: „Es ist kein Geheimnis, dass Olympia mein großer Traum ist. Daran gilt es jetzt zu arbeiten. Doch oberste Priorität haben jetzt die jungen Athleten, die wir langsam aufbauen wollen. Dann schauen wir weiter.“