Die Golfsaison ist noch jung und der Golfclub Neusiedlersee-Donnerskirchen lud bereits dreimal zum Turnier. Vergangene Woche fanden die Vierer Clubmeisterschaften und die Seniorenrally Ost statt. Beide Male sicherten sich die Lokalmatadoren den Sieg.

Bei der Vierer Clubmeisterschaft setzten sich Eduard Stepanek und Günter Nemeth souverän mit einem Score von 150 Punkten durch. Sie verdrängten dabei die Favoriten, das junge Duo Michael Schranz und Albert Vukovits, mit vier Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz. Rudolf Pospisil, Stammgast am Stockerl in Donnerskirchen, landete mit seinem Partner Stefan Kutsenits auf dem dritten Platz. Auch in der Nettowertung hatten Nemeth und Stepanek die Nase vorne.

Kain setzte sich bei Seniorenrally durch

Bereits am Dienstag matchten sich die Routiniers bei der Seniorenrally Ost. Bei Teilnehmern aus vielen Vereinen aus der Region hatte mit Viktor Kain einer der Lokalmatadoren die Nase vorne. Mit Siegfried Mollatz (Platz vier) und Manfred Barta (Platz fünf) landeten zwei weitere heimische Golfer im Spitzenfeld. Am Samstag steht in Donnerskirchen bereits die BestTour am Programm.