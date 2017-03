An der Spitze des im letzten Jahr gegründeten Vereins bleibt Hans Kusolits als Obmann. Anette Kusolits (Sektionsleiterin), Matthias Kusolits (Kassier) und Erhard Pölzelbauer (Schriftführer) bilden den Vorstand.

Schon ab der kommenden Saison will der Verein mit einer Kampfmannschaft am Meisterschaftsbetrieb der 2. Klasse Nord teilnehmen. Eine Spielstätte scheint ebenfalls bereits gefunden. „Wir haben mit dem UFC St. Georgen bereits gute Gespräche und wollen unsere Heimspiele in St. Georgen austragen. Es muss dabei allerdings noch das eine oder andere Detail geklärt werden. Fakt ist, dass wir ab jetzt durchstarten wollen.“

Der zuletzt als Obmann-Kandidat gehandelte ehemalige Teamspieler Paul Scharner wird dem SC Eisenstadt 1907 nicht zu Verfügung stehen.

Alle weiteren Infos zum Thema findet ihr am kommenden Mittwoch in der Printausgabe der BVZ.