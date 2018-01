Das Team des Österreichischen Segelverbandes ist bereits in Miami eingetroffen. Nachdem die Container in Empfang genommen und die Boote aufgebaut worden sind, ging es bei idealen Bedingungen erstmals auf das Wasser. Bei den ersten Trainingstagen galt es, das Material bestmöglich auf die Bedingungen einzustellen.

Die Segler erwartet dabei ziemlich flaches Wasser mit bremsenden Wellen. Am Wochenende nahmen die Schützlinge von Sportdirektor Georg Fundak an den Nordamerikanischen Meisterschaften teil, bevor am 22. Januar der Weltcup-Auftakt auf dem Plan steht.

Beim 49erFX gehen Tanja Frank/Lorena Abicht an den Start. Darüber hinaus nehmen auch die 470er Nikolaus Kampelmühler/Thomas Czajka Kurs auf Miami. Komplettiert wird das Aufgebot durch Thomas Zajac/Barbara Matz mit dem Nacra 17, die nun seit einem Jahr miteinander segeln.

Zwei Bootstaufen vor dem Auftakt in Miami

„Bei unserem ersten gemeinsamen Training in Cagliari ist viel weitergegangen. Wir hatten auch einen Ingenieur vom America’s Cup dabei, der uns mit seinem Know-how sicher viel geholfen hat. Es ist natürlich ein langer Weg, aber ich bin sehr positiv gestimmt. Denn meine anfängliche Hoffnung, dass die Motivation und Energie bei Barbara stimmen, hat sich voll erfüllt,“ bestätigte Thomas Zajac sein Gefühl.

Vor Beginn der Nordamerikanischen Meisterschaften gab es beim OeSV-Team in Miami zwei Bootstaufen. Während sich Olympia-Ass Thomas Zajac und seine Segel-Partnerin Barbara Matz für „Nami“ (japanisch für „Welle“) entschieden haben, wurde das Boot von Nikolaus Kampelmühler und Thomas Czajka „Flora“ getauft.

„Barbara und ich sind zusammengesessen und haben uns gemeinsam für diesen Namen entschieden. Nach dem Erhalt eines Bootes benötigt man rund zehn Tage, um es zu individualisieren. Es geht dann sozusagen wieder bei Null los“, so Thomas Zajac.

„Wir können unsere Gegner bei der Midwinter Regatta bei Flachwasser beobachten. Es wird sich zeigen, welche Fortschritte sie und auch wir gemacht haben. Für uns ist es wichtig zu sehen, wo wir stehen und woran wir im Februar und März vermehrt arbeiten müssen“, so der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Rio 2016.