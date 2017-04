Burgenlands Kitesurf-Aushängeschild Michael „Mike“ Schitzhofer war am Wochenende im französischen Leucate im Einsatz. An der Mittelmeerküste spielten Wind und Wetter den Surfern in die Karten und so konnte an beiden Tagen eine perfekte Konkurrenz stattfinden.

Schitzhofer selbst konnte sich am ersten Tag bereits gut in Szene setzen und auf Platz vier seiner Gruppe abschließen. Dabei fehlten ihm nur ein halber Punkt auf den Zweitplatzierten, den Gruppensieg holte sich der Oberösterreicher Stefan Spiessberger.

Knappes Aus im Viertelfinale

In Runde zwei der Elite erzielte der Schützener wieder einen Score von 26 Punkten, was ihm in dieser Runde dann sogar den zweiten Gruppenplatz einbrachte.

Im Viertelfinale konnte Schitzhofer mit 24,79 Punkten nicht ganz an die Leistung der Vorrunden anschließen und verpasste schließlich den Halbfinaleinzug. Auf Platz eins der Gruppe landete der spätere Gesamtsieger Liam Whaley aus Spanien, auch der Dritte, Set Teixeira, schnitt im Viertelfinale besser als Schitzhofer ab.

Zum Saisonstart in den Top 10

Damit beendete der Burgenländer das erste Event der heurigen Kitesurf-Saison auf dem neunten Platz. Als nächstes Highlight der Freestyle Elite League steht ein Stopp in Puerto Rico an, allerdings erst Anfang Juli. Bis dahin gilt es für Schitzhofer Zeit auf dem Wasser und in der Luft zu verbringen.

Ab Donnerstag dieser Woche ist der Schützener in Ägypten trainieren und ausspannen. In Marsa Alam wird der Burgenländer gemeinsam mit dem zweifachen Weltmeister Youri Zoon beim Siegendorfer Peter Prunen surfen, für Schitzhofer steht auch ein Trainingscamp für interessierte Kitesurfer am Programm.