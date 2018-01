Der Segel-Weltcup in Miami wurde zu einer veritablen Achterbahnfahrt für den rot-goldenen Olympioniken Thomas Zajac und seine Partnerin Barbara Matz.

Gleich zu Beginn verlief der Bewerb für das Duo zwar gut aber nicht konstant, nach den Plätzen zwölf, eins und vier am ersten Regattatag — was sogar die Führung bedeutete — rutschte man mit schlechteren Ergebnissen am Folgetag auf den fünften Platz zurück. Am dritten Wettkampftag kam starker Wind auf, was die Burgenländer aber nicht davon abhalten konnte, auf den vierten Platz vorzusegeln.

Nach einem Tag Pause wegen starkem Wind galt es für die Segler vom Burgenländischen Yachtclub (YCB) noch einen Zahn zuzulegen, um den Wettbewerb nicht am undankbaren vierten Platz zu beenden. Mit einem starken Finale gelang es den Beiden noch, sich beim ersten Weltcup der foilenden Nacra17 auf die Medaillenränge zu schieben.

Auch die zweite Hälfte des erfolgreichen Segler-Duos von Rio, Tanja Frank, war mit ihrer Partnerin Lorena Abicht erfolgreich. Im Medal Race schaffte es das Duo Platz drei zu behaupten und sorgte damit für einen weiteren Grund zur Freude für den BYC. Auch für Frank und Abicht war es bereits der zweite Podestplatz nach der Silbermedaille beim Weltcup vor Gamagori in Japan.