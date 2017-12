Der SV Oberwart holte sich in der Sporthalle den Sieg beim Hallenturnier. Damit ist auch die Teilnahme am Masters (13. Jänner) fix.

Nach einem 4:1-Erfolg über den SV Stegersbach sicherte sich der Traditionsklub in der Oberwarter Sporthalle den begehrten Wanderpokal und zudem auch die Teilnahme am großen Masters am 13. Jänner 2018. Die BVZ hielt die besten Fotos des Finaltages für Sie fest.