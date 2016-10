Es ist irgendwie schon ein besonderes Spiel, welches am Sonntag um 15 Uhr über die Bühne geht, denn zwei vermeintlich „Große“ der 1. Klasse taumeln dieser Tage gewaltig. Die Unterschützener hadern mit ihrer eklatanten Auswärtsschwäche, während die Gäste prinzipiell andere Ansprüche haben, sich aber derzeit dem Abstiegskampf ausgesetzt sehen. „In Unterschützen ist es schwierig zu punkten“, so Wiesflecks Trainer Harald Rehberger, der schon einmal beim SKU arbeitete: „Wir müssen vor dem Tor gefährlicher werden. Kämpferisch war es in Ordnung.“

Vorgänger Harald Rehberger | Bauer

Derweil hatten auch die Hausherren andere Erwartungen an die Saison. Diese sind aber mit null Auswärtspunkten nicht zu erfüllen. Coach Florian Hotwagner: „Wir müssen nun ein anderes Gesicht als noch in Kukmirn zeigen, wobei das ein sehr intensives Derby wird. Dennoch bauen wir auf unsere Heimstärke.“