Die Blackbirds aus Jennersdorf empfangen im Aktivpark in Güssing am Sonntag, ab 18 Uhr KOS Posojilnica Bank Celovec. Nachdem die „Ritter“ die Qualifikation für die Play-offs in der Vorwoche verpatzten (knappe 73:67-Niederlage zu Hause gegen Vienna D.C. Timberwolves), bekommen die Jennersdorfer nun die zweite Chance.

Headcoach Daniel Müllner mit Sebastian Koch | Daniel Fenz

Mit der Nachverpflichtung von Sebastian Koch, der in seinen bisherigen zwei Spielen durchschnittlich 15 Punkte und 6 Rebounds scorte und aktuell auch im 14-Mann-Kader des österreichischen Nationalteams steht, haben die Südburgenländer vor allem an Athletik gewonnen.

Damit und mit ihrer starken Defensivleistung treten sie als Favorit an und wollen, wie schon in der Hinrunde (72:63), als Sieger das Parkett verlassen. Im ersten Aufeinandertreffen war die Defensive der Blackbirds Trumpf, sie ließen im Schlussviertel nur fünf Punkte zu. Headcoach Daniel Müllner weiß dennoch Bescheid darüber, dass es nicht leicht wird: „Uns erwartet im Kampf um einen Play-off-Platz ein weiteres sehr wichtiges Spiel.

Unser Gegner hat das gleiche Ziel wie wir und daher wird es sicher ein heißer Tanz. Wir haben in den letzten Partien gut gespielt und daran gilt es anzuknüpfen.“ Manuel Jandrasits, Kapitän der Blackbirds meint dazu: „KOS Celovec ist eine Mannschaft, die sehr physisch spielt und über sehr erfahrene Spieler verfügt. Wir müssen als Team dagegenhalten. Sollte uns das über 40 Minuten gelingen, haben wir gute Chancen und können mit einem Heimsieg das Ticket für die Play-offs lösen.“