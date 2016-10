Wie ein Phönix aus der Asche startete der ASV Gemeinde Tobaj als neu formierter Verein in die Meisterschaft. Bereits im Sommer galt die Elf von Trainer Franz Konrad als erster Meisterschaftsfavorit. Dieser Rolle wurden die Tobajer bis dato auch mehr als gerecht. In bislang neun Spielen holte die Truppe acht Siege und lediglich ein Unentschieden, auf eine Niederlage will die Konrad-Elf, geht es nach Trainern, Spielern und dem Vorstand, die restliche Saison auch noch verzichten.

Am kommenden Samstag, 15 Uhr, setzt Tobaj gegen Mogersdorf zum finalen Schlag in der Herbstmeisterschaft an. Bei einem Sieg ist der Titel der neu formierten Mannschaft fix. „Das wäre natürlich ein Traum. Der Meistertitel ist natürlich das erklärte Ziel und müssen wir nicht mit Verletzten kämpfen, dann stehen unsere Chancen mehr als gut“, meinte Pressesprecher Christian Gober bereits die ganze Saison.

Mittlerweile kommen auch die beiden Legionäre Nino Kos und Denis Svaljek in Trefferlaune. Im Spiel gegen Rohrbrunn gingen insgesamt drei der fünf Treffer auf ihr Konto. Auch Madou Zedi scheint das Toreschießen nicht verlernt zu haben.