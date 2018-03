Die Meisterschaft startet für die Vereine erst am kommenden Wochenende. Hinter vorgehaltener Hand hörte man immer wieder, dass sich einige Klubs für eine Veränderung im Ablauf des Meisterschaftsbetriebes aussprechen.

Man muss alle Möglichkeiten ausloten: Das meint BFV-Vizepräsident Konrad Renner. | BVZ

Dazu äußern wollten sich aber nur wenige der fünf Vereine, die für eine Veränderung waren. Reinhard Urban, Obmann des UFC Sulz, meint dazu: „Die Vorbereitung war ein Horror. Vielleicht sollten wir im Herbst später beginnen und im Frühjahr, so wie alle anderen Ligen und Klassen, 14 Tage früher starten.“ Ebenso meldete sich Güttenbachs Obmann Raimund Radakovtis zum Thema zu Wort: „Wir sind so wie Sulz für eine Vorverlegung der Meisterschaft. Ich verstehe es nicht, warum man im Herbst in allen Klassen und Ligen zugleich startet und das im Frühjahr nicht möglich ist.“ Für Radakovits wäre auch eine Verschiebung bei schlechtem Wetter kein Problem gewesen.

„Werden im Ausschuss darüber beraten“

„Bei zwölf Mannschaften gäbe es sicher auch genügend Ausweichtermine, wenn aufgrund schlechten Wetters der Platz nicht bespielbar ist.“ Der Gruppenobmann der Gruppe Süd, Josef Hafner, kennt das Problem und meint dazu: „In der aktuellen Situation betrifft der Abstieg in der 1. Klasse Süd Oberschützen und Welgersdorf. Wir werden die 2. Klasse Süd B kommende Saison sicher auffüllen. Solange keine einstimmige Entscheidung von den Vereinen kommt, müssen wir im Ausschuss darüber beraten und dann wird entschieden.“

Möchte eine gute Entscheidung für alle Teams: GruppenobmannJosef Hafner. | BVZ, zVg

Hafner versteht die Vereine nicht, die gegen eine Vorverlegung stimmten, aber hinter vorgehaltener Hand dann den Burgenländischen Fußballverband schimpfen. Er erklärte abschließend nochmals: „Wir können es nicht mehr dulden, dass sich in der 2. Klasse Süd A mehr Vereine befinden.“

Entscheidung nach regionalen Aspekten

Für den Stubener Konrad Renner, Vizepräsident des Burgenländischen Fußballvereines, gibt es klare Entscheidungen im Verband: „Das Regulativ sagt, wenn Welgersdorf und Oberschützen absteigen, dann kommen sie zuerst in die 2. Klasse Süd A. Denn von dieser Klasse sind sie auch aufgestiegen. Danach wird nach regionalen Aspekten entschieden und gerechnet, wer kommt in die Gruppe A, welcher Verein in die Gruppe B.“ Für den Stubener Obmann und Verbandsfunktionär muss man die Möglichkeiten ausloten und ausdiskutieren.

„Vielleicht ist es auch möglich, dass die letzte Runde in der Hinrunde zu Beginn des Frühjahres gespielt wird. Der Verband ist aber immer bedacht darauf, alle Möglichkeiten und Wünsche der Vereine auszuloten und zu berücksichtigen“, so Konrad weiter. Es werden so wahrscheinlich noch viele Fußballspiele und Jahre vergehen, bis jeder Funktionär zufriedengestellt ist. „Das ist nicht immer so einfach.“