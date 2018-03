Drei Burschen und Mädchen aus dem Burgenland standen im Hauptbewerb der Österreichischen U14-Meisterschaften im Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf. Mit Katharina Oswald aus Güssing und Piet Luis Pinter (Schattendorf) schafften es zwei rot-goldene Talente bis ins Viertelfinale.

Ujvary nahm die Hürde ohne große Probleme

Katharina Oswald ging mit dem Ziel, zumindest das Viertelfinale zu erreichen, in das Turnier. Die Güssingerin nahm die ersten beiden Runden als Favoritin in Angriff und zog so locker in die Runde der letzten Acht ein. Dort hielt sie einen Satz lange gegen Marlies Rothensteiner (Niederösterreich) gut mit, im zweiten Abschnitt war die Nummer drei des Turniers allerdings ungefährdet. Bei den Burschen hatte das Burgenland, mit dem Güssinger Matthias Ujvary und Piet Luis Pinter, zwei heiße Eisen im Talon. Dazu gesellte sich auch noch Ujvarys Teamkollege Benedikt Szerencsits, der die Qualifikation meisterte. Er bekam mit Patrick Jozwicki in Runde eins einen der Topfavoriten zugelost und schied daher früh aus. Ujvary nahm seine Auftakthürde ohne Probleme und musste bei seinem zweiten Auftritt Doppelpartner Paul Werren Paroli bieten.

Im Doppel war dann im Halbfinale Schluss

Eine schwere Aufgabe, die am Sonntagvormittag nicht zu bewältigen war. Der Güssinger fand nie ins Spiel, die Folge daraus war eine klare Niederlage.

Im Doppel stand er mit Paul Werren im Bewerb. Das burgenländisch-wienerische Duo spielte sich souverän ins Viertelfinale, das gegen Leo Gutjahr und Noah Grossmann mit 6:1 und 6:3 gewonnen wurde. Doch im Halbfinale war gegen Sebastian Sorger (Steiermark) und Daniel Zimmermann (Tirol) Endstation.