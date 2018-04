Die Entscheidung um den Meistertitel in der 2. Bundesliga wurde auf Sonntag, 17 Uhr, verschoben.

Die Vienna D.C. Timberwolves (während des Grunddurchganges immer auf Platz eins) glichen in der „best-of-three“-Finalserie im zweiten Spiel am Freitagabend mit einem 97:75-Auswärtssieg zum 1:1 aus.

Damit erzwang das Team von Hubert Schmidt ein letztes, entscheidendes drittes Spiel morgen, Sonntag (29. April), um 17 Uhr.

Während die Wiener bereits ihren dritten Meistertitel anvisieren, geht es für die Burgenländer – gleich im Premierenjahr ihrer Ligazugehörigkeit – um den ersten Meisterschaftsgewinn der Vereinsgeschichte.

STIMMEN

Hubert Schmidt, Headcoach der Wolves: „Das Spiel am Sonntag beginnt wieder bei 0:0. Wir müssen ein letztes Mal in dieser Saison an unsere Grenzen gehen und über 40 Minuten alles auf dem Feld lassen. Wenn uns das erneut gelingt, stehen unsere Chancenn auf den Sieg gut.“

Philipp D’Angelo, Kapitän der Wolves: „Wir wollen die Energie vom Sieg in Güssing mitnehmen und dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, und uns den Meistertitel holen! Wir hoffen wieder auf die zahlreiche Unterstützung unserer Fans, die uns in Güssing fantastisch unterstützt haben.“

Daniel Müllner, Headcoach der Blackbirds: „Wir haben noch immer die Chance aufden Titel. In Spiel 1 haben wir gezeigt, wenn wir intensiv und konzentriert verteidigen, können wir auch in Wien gewinnen.“

Manuel Jandrasits, Kapitän der Blackbirds: „Ich erwarte mir, dass jeder einzelne Spieler bis zum Umfallen kämpft und wir uns in der Verteidigung gegenüber Spiel 2 deutlich verbessern. Dann lebt die Chance in Wien zu gewinnen und den Titel zu holen.“