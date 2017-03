| NOEN

Es ist wieder so weit: Zwei der erfolgreichsten Vereine der jüngeren Vergangenheit im Südburgenland kreuzen am Sonntag wieder einmal die Klingen. Dabei verlief der Start in die Rückrunde schleppend, denn während der amtierende Meister aus Eberau in Mattersburg mit 3:6 verlor, zogen Thomas Prisching und Kollegen vom SV Neuberg beim 1:2 gegen Deutschkreutz den Kürzeren. Und natürlich spielen auch die letzten Duelle, bei denen quasi immer die Eberauer das bessere Ende für sich hatten, eine gewichtige Rolle.

Mögliches Aufeinandertreffen auf der Außenbahn. Der Neuberger Nico Plank (Bild) könnte am Sonntagnachmittag auf Eberaus „Legende“ Rainer Kraller als direkten Gegenspieler treffen – wer behält dann die Oberhand? | BVZ

„Sie sind ein absolutes Top-Team der Liga, aber es ist höchste Zeit, dass wir sie mal wieder schlagen“, erklärte SVN-Cheftrainer Andi Konrad und auch Obmann Martin Konrad schoss in die gleiche Kerbe: „Das wird eine interessante Partie auf Augenhöhe, wo oft nur Nuancen entscheiden. Es braucht dann eben mehr Willenskraft. Die muss bei unseren Kickern gegeben sein.“

Personell wird sich zum letzten Wochenende bei den Gästen wenig verändern. Chris Kovacsits drehte zwar schon seine ersten Runden, wird aber wohl weiter fehlen. Der restliche Kader sollte derweil mit dabei sein.

Andere Probleme haben da schon die Eberauer, die in Mattersburg auf Hanno Wagner, Tihamer Lukacs und Felix Gansfuss verzichten mussten und wo wohl einzig bei Lukacs Hoffnung auf einen Einsatz Bestand. „Wir jammern aber sicher nicht, denn wir werden immer elf Kicker auf die Wiese schicken“, so Trainer Guger und Pressesprecher Alfred Ranftl fügte an: „Das wird mit Sicherheit eine offene Partie.“