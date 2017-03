Nach teils doch unruhigen Zeiten – vor genau einem Jahr wollte sich über weite Phasen kein Vorstand finden und am Ende stand ein bitterer Abstieg aus der 2. Liga – scheint der SV Kukmirn wieder auf einem guten Weg. Daran änderte auch die verdiente 1:3-Pleite in Rotenturm nichts, auch wenn Pressesprecher Franz Hütter kritisierte: „Wir hatten einen ganz schlechten Tag und nahmen vor der Pause auch die Zweikämpfe nicht an. Es war eine erste Halbzeit zum Vergessen.“

Fehlt gegen Wiesfleck. Thomas Jandrisevits fasste Gelb-Rot aus. | BVZ

Ein negatives und temporäres Ereignis, von dem man sich beim Traditionsklub nicht abbringen lässt. So hielt man über die Winterpause seinen Stamm beisammen und veränderte sich nur auf den Positionen der Legionäre doch einschlägig. Mit 27 Zählern steht man im oberen Mittelfeld der Tabelle und will mehr, wenn es die anderen Vereine zulassen würden. „Die 1. Klasse ist sehr ausgeglichen, wobei einzig Mühlgraben schon einen gewissen Abstand aufweist. Klar ist aber auch, dass Möglichkeiten in die 2. Liga zurückzukehren, da sind. Dafür müssen wir aber den Kampf annehmen“, so Hütter zur BVZ.

Dabei gebe es beim SVK vor allem ein Prinzip, welches der Verantwortliche wie folgt erklärte: „Wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt.“ Der Wiederaufstieg? Abwarten!