Der SC Loipersdorf schlug zuletzt am Transfermarkt zu und das auch noch mit einem richtigen Kracher. Der Ex-Oberwarter Ivan Grgic, der in der Saison 2014/15 mit dem Traditionsklub in die Regionalliga Ost aufstieg und dabei vor allem in der Rückrunde teils richtig starke Leistungen ablieferte, soll dem Zentrum Halt verleihen, wie auch Loipersdorfs Sektionsleiter Roland Szander berichtete: „Unser Mittelfeld war in den letzten Spielen des Herbstes zu instabil, da hoffen wir, dass wir mit Ivan mehr Ruhe und Sicherheit reinbekommen. Da hilft ihm aber sicher seine Erfahrung von vielen Burgenlandliga-Spielen.“

Im Gegenzug wird Aufstiegs-Held Sandi Hudorovic, der prinzipiell ein bisschen offensiver als Grgic ausgerichtet ist, den Verein verlassen. So liegen dem Kroaten Angebote von höherklassigen Klubs vor, wovon er eines sicher annehmen wird, wie auch Szander erklärte: „Ich hoffe, dass wir einen adäquaten Ersatz gefunden haben.“ Davon kann man fast ausgehen, denn die fußballerische Vita von Grgic liest sich schon sehr stark.

Damit ist es aber wohl noch nicht getan, denn die starken Leistungen, auch des eigenen Nachwuchses, weckte Begehrlichkeiten. „Wir verhandeln mit anderen Spielern, aber auch mit unseren Kickern, dass sie bei uns bleiben“, berichtete Szander, um anzufügen: „Wenn es Abgänge geben sollte, werden bestimmt auch noch Zugänge kommen.“