Die erste Runde des neuen Jahres brachte wenige Überraschungen mit sich. Bis auf den Umfaller des SC Gerersdorf, der sich 0:2 dem Vorletzten aus Bocksdorf geschlagen geben musste, und der klaren Niederlage der Stremer gegen Kirchfidisch, setzten sich alle Favoriten durch.

Mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Kirchfidisch, setzte der ASV Gemeinde Tobaj einen wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel. Die Truppe von Franz Konrad, der krankheitsbedingt zum Auftakt passen musste, wird aktuell von Lukas Spirk gecoacht. Vom vorzeitigen Titel will dieser aber noch nichts wissen. „Wir haben vor Beginn der Rückrunde nicht gewusst, wo wir stehen. Jetzt wissen wir aber, dass die Mannschaft weiterhin voll in Fahrt ist“, sagte Spirk. In Strem war man nach der Auftaktniederlage etwas ratlos. „Wir waren die schlechtere Mannschaft, das muss man anerkennen. Für die laufende Meisterschaft war das kein guter Start, aber es war nicht das letzte Spiel und wir werden weiterkämpfen“, resümierte Strems Pressesprecher Gerhard Deutsch.