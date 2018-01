Die Vorbereitung läuft für Robin Goger nach Plan. Der Südburgenländer und das Österreichische Nationalteam wurden Anfang Jänner für zwei Wochen von Frank Stronach in den Privatklub „Adena Golf Club“ nach Orlando eingeladen. „Es waren unglaubliche Verhältnisse, die findet man nicht so schnell wieder auf der Welt“, war er überwältigt. Die Mitglieder kommen mit dem Hubschrauber, um eine Runde Golf zu spielen oder den „Sunday-Brunch“ zu genießen.

Goger: „Mein Schwung fühlt sich gut an“

„Schon sehr beeindruckend alles hier in Amerika“, war Goger nach seiner Heimkehr noch immer begeistert vom Platz und vom Ambiente. Jetzt genießt er die Tage in der Heimat, ehe es ihn wieder in die Ferne zieht.

Der Neudauberger bricht am 10. Februar nach Ägypten auf, wo er auf der Alps Tour das „Ein Bay Open“ (ab 13. Februar) und die „Red Sea Little Venice Open“ im Sokhna Golfclub bestreitet.

BVZ

Mit seiner Form zeigt sich Robin Goger jedenfalls zufrieden. „Mein Schwung fühlt sich sehr gut an nach dem harten Wintertraining.“ Derzeit befindet er sich zwar noch auf der Alps Tour, für die er auch die Berechtigungskarte besitzt. Der Profigolfer hofft trotzdem, dass er heuer noch zu Turnieren auf der Challenge Tour eingeladen wird und meint dazu: „Ich peile den Sprung in die nächste oder die höchste Tour an.“

So gesehen hat er die Challenge Tour als Zwischenstopp anvisiert, als größtes Ziel will Goger auf der European Tour landen – dort, wo auch Vorbild Bernd Wiesberger spielt.