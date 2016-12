In der ersten Weihnachtswoche quasi zum Pflichtprogramm gehört das Neuberger McDonald‘s-Turnier in der Oberwarter Sporthalle, welches das SVN-Oberhaupt Martin Konrad gar als „traditionsreichstes“ Treffen der südburgenländischen Hallenelite auserkor und man ihm zustimmen muss. S

BVZ/BFV

So werden am 27. (nach Redaktionsschluss), 29. und beim abschließenden Finaltag am 30. Dezember sehr viele tolle Kicker zu bewundern sein. Hausherr Neuberg steht dabei unter Zugzwang, denn auch wenn eine Masters-Teilnahme natürlich noch immer möglich ist, sollte man bei nur mehr zwei ausstehenden Turnieren langsam, aber sicher, punkten.

„Wir wollen zumindest den Finaltag erreichen, dann ist alles möglich“, so Obmann Konrad und Trainer Andi Konrad schießt nach: „Wir werden mit größerem Kader antreten und beim eigenen Turnier wollen wir schon eine richtig gute Rolle spielen.“ Es bleibt abzuwarten, wie Thomas Prisching und Co. mit dem „Druck“ umgehen.

Apropos Druck: Diesen hatte der Veranstalter auch vom BFV, denn die Abgabefrist wurde mit dem 4. Dezember verpasst und so wurde im Verband überlegt, ob das Turnier überhaupt zum Masters zählen solle. Letztlich entschied sich der Spielausschuss aber für eine Wertung des Turniers.