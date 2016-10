Der HC Südburgenland ist derzeit nur mit einer Mannschaft in der steirischen Frauenliga vertreten. Um jedoch für die Zukunft gerüstet zu sein, wird derzeit der Aufbau einer neuen Jugendtruppe – weiblich und männlich – geplant.

„Ebenso möchten wir unser Frauenteam erweitern und verstärken. Dafür suchen wir handballbegeisterte Damen ab dem 16. Lebensjahr“, erklärt Gerald Gamperl-Stecker, Präsident des 1. PHC Südburgenland. Dieser Verein ist die Trägerorganisation für den HC Südburgenland.

Bei einem Pressegespräch klärten er und die Geschäftsführerin des Handballklubs, Karina Stecker, auf, in welche Richtung es in der Zukunft gehen soll. „Es gibt auch schon Klubs in Eisenstadt und Mattersburg, daher könnten heuer erstmals auch ASVÖ-Meisterschaften im Burgenland ausgetragen werden.“

Hallenmiete zu hoch: Training nur extern

Im Verein selbst ist man als kleiner Klub auf Sponsoren und Gönner angewiesen. „Wir zahlen 1.400 Euro Hallenmiete in Oberwart. Daher werden dort nur die Meisterschaftsspiele ausgetragen. Trainiert wird entweder in Oberschützen oder extern.“ Stadtrat Hans-Peter Hadek war bei der Sitzung ebenfalls anwesend. Er versprach auch, dass er sich für den Verein einsetzen werde. „Es ist wichtig, dass auch Handball in Oberwart vertreten ist. Natürlich muss die Halleneinteilung geplant werden, Vorzug haben dabei die Basketballer und Fußballer.“

Inzwischen konzentriert man sich im Verein jedenfalls auf den Nachwuchs. „Das erste Training mit Jugendlichen, Burschen und Mädchen, hat bereits stattgefunden“, erzählt Gerald Gamperl-Stecker. Sop oder so soll speziell die Schülerschaft angesprochen werden. Das nächste Schnuppertraining findet kommenden Mittwoch, 19. Oktober, von 18 bis 19 Uhr in der Sporthalle des Internats Pinkafeld (Steinamangerer Straße 2) statt.

In der aktuellen Meisterschaft wird auch heuer das Obere Play-off als Ziel ausgegeben. „Wir wollen außerdem die weibliche Jugend zwischen 13 und 16 in die Mannschaft integrieren. Dazu wird es am 19. Oktober, ab 18 Uhr, eine Infoveranstaltung in der Internatshalle der HTBL Pinkafeld geben.“