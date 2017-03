Technik, Taktik und Teambuilding standen beim viertägigen Trainingslager des Herbstmeisters aus Tobaj an. „Dort wurde sehr intensiv gearbeitet und ich war sehr zufrieden mit dem Auftreten der gesamten Mannschaft“, heißt es von Interimstrainer Lukas Spirk. Auch das Testspiel gegen NK Tisina am vorletzten Tag wurde vom Herbstmeister der 2. Klasse Süd B mit 5:3 gewonnen. In die Torschützenliste trugen sich Svaljek (3), Kos und Halper ein. „Außerdem möchte ich mich bei meinem Trainerteam Karl Doleschal und Tormanntrainer Roland Hawliczek für die gute Zusammenarbeit bedanken“, so Spirk.