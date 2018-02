In den letzten Monaten wurden es ein wenig still um die Sektion in Jennersdorf. Die Gründe sind nun aufgeklärt: Sektionsleiter Manfred Gilly war amtsmüde, so wurde ein neuer Verein gegründet. Gilly führt die Sektion zwar weiter, kümmert sich nun aber in seiner neuen Sektion „Fit & Fun“ eher um Gesundheit und Sport.

Aushängeschild des Vereins:Julia Sommer wechselte nach Graz, da es im Süden schwer ist, Spitzensport zu betreiben. | BVZ, zVg

Trainer Nino Schachenhofer wollte den Klub aber weiter führen und gründete mit seinen Unterstützern im Jänner einen neuen Verein. „Ich bin zwar beruflich bei der Sportunion als Bewegungscoach voll eingespannt, wollte aber, dass wir auch in Zukunft einen Verein in Jennersdorf haben.“ Die Vorbereitungen für die kommenden Aktivitäten im Verein laufen bereits auf Hochtouren. Das Herbstturnier im Oktober/November wird auch heuer stark besucht sein. „Wir hoffen auf regen Zulauf und auch darauf, dass viele Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene zu unserem neuen Verein stoßen.“

Die Um- und Neuanmeldung hat erst begonnen, der Verein zählt aber schon rund 50 neue Mitglieder. Schachenhofer selbst bleibt auch als Trainer aktiv. Judo kann in Jennersdorf ab drei Jahren bis ins hohe Alter ausgeübt werden.

Mit Julia Sommer hat der Verein auch ein Aushängeschild. Sie wechselte aber nach Graz, da Leistungssport im Südburgenland in Verbindung mit der Schule nicht so einfach ist. „Wir hoffen, dass sie bald zur österreichischen Spitze gehört.“