Vor genau 50 Jahren gastierte die Fußballmannschaft aus Baldham bei München in Güssing, um ein Trainingslager zu absolvieren. Auch einige Trainingsspiele in Güssing und Neustift fanden damals statt. So entwickelte sich eine jahrelange Freundschaft zwischen den beiden Vereinen.

Einem Spieler der Mannschaft, dem „Auer-Schorsch“, gefiel es im Südburgenland so gut, dass er seit 1968 mehrmals im Jahr nach Güssing kommt. Dann ist er auch auf dem Fußballplatz anzutreffen. Er war langjähriges Vorstandsmitglied bei 1860 München und dafür verantwortlich, dass der bayrische Traditionsklub in Güssing ein Trainingslager absolvierte. Burgchef Gilbert Lang, ebenfalls in Freundschaft mit „Schorsch“ verbunden, lud den Jubilar nun auf die Burg in den Batthyany-Saal ein. Er wurde zum ersten Bayrischen Ritter zu Güssing erklärt. Bei der Feier in der vergangenen Woche durften natürlich sowohl das bayrische Bier als auch das heimische Burgbier nicht fehlen.